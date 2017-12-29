Пост шахістки Анни Музичук став найпопулярнішим в українському сегменті Facebook

Пост української шахістки Анни Музичук про бойкот чемпіонату з шахів у Саудівській Аравії набрав понад 133 тисячі лайків, 17 тисяч коментарів та майже 62 тисячі поширень.

Це найпопулярніший пост в українському сегменті Facebook за весь час його існування, пише УП.Життя з посиланням на Watcher.

23 грудня Анна Музичук заявила про рішення не їхати на чемпіонат світу зі швидких шахів у Саудівській Аравії.

“Я втрачу два титули світових чемпіонатів – один за одним. Усе просто тому, що я вирішила не їхати у Саудівську Аравію. Не грати за чиїмись правилами, не носити абайю, не ходити по вулицях у супроводі й не почуватися вторинною істотою”, – написала Музичук у Facebook.

Чемпіонат світу з шахів у Саудівській Аравії триватиме до 30 грудня.

Про свої наміри відмовитися від участі у змаганнічерез вимоги носити спеціальний одяг та ходити у супроводі Анна Музичук уперше заявила у листопаді.

Пізніше стало відомо, що за сприяння Міжнародної шахової федерації жінкам-шахісткам дозволили не одягати на чемпіонат світу хіджаб.

Однак українська чемпіонка Анна Музичук вирішила відстояти свою позицію.

Узимку 2017 року сестра Анни, Марія Музичук відмовилась їхати на чемпіонат світу до Ірану.

На думку шахістки, Іран не підходить для таких престижних змагань.