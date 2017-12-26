Порошенко святкував католицьке Різдво на Прикарпатті, – ЗМІ

Президент України Петро Порошенко провів вихідний день 25 грудня, коли святкують католицьке Різдво, у своїй резиденції в Гуті Богородчанського району на Франківщині.

Про це повідомляє Фіртка з посиланням на Страна.uа.

За інформацією видання, український глава прибув у президентську резиденцію ще в суботу, 23 грудня, а вже 25 грудня до нього приєдналися високопоставлені гості.

“Разом з Петром Порошенком католицьке Різдво святкували спікер Верховної Ради Андрій Парубій (за віросповіданням греко-католик), секретар РНБО Олександр Турчинов (баптист) та генеральний прокурор Юрій Луценко (православний)”, – пише видання.