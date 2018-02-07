Помер дворазовий чемпіон світу з фрі-файту Ігор Слюсарчук

6 лютого помер дворазовий чемпіон світу з фрі-файту та професійний боєць MMA Ігор Слюсарчук.
Про це повідомила Федерація змішаних єдиноборств України.
У 28-річного Ігоря Слюсарчука зупинилось серце. Важковаговик – один з найвідоміших фрі-файтерів в Україні, неодноразово відстоював пояс чемпіона, двічі ставав чемпіоном світу з фрі-файту.
На сторінці у Facebook друзі та знайомі висловлюють свої співчуття. Друзі його запам’ятають доброю,щирою людиною з великої літери.
В Ігоря залишилися дружина і маленький син.
На разі відомо, що спортсмена поховають у Тернополі.
В рамках професійної кар’єри, яка почалася в 2010-му році, Слюсарчук виступав у різних українських та міжнародних організаціях. Серед суперників українця були такі бійці, як Гаджимурад Антігулов, Володимир Шемаров і Михайло Мохнаткін. Також боєць був єдиним майстром спорту з фрі-файту.