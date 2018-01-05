Поліція затримала вбивцю дружини сільського голови на Прикарпатті. ФОТО

Нагадаємо, торік 14 березня на приватний будинок голови Стратинської сільської ради Рогатинського району напали невідомі у масках. Зловмисники до смерті побили дружину голови, яка знаходилася у прибудинковому приміщенні, а господаря, який був у будинку, зв’язали.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Крім того, грабіжники заволоділи коштами господарів у сумі 10 тис. грн та газовим пістолетом. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 58-річна жінка померла на місці події. Господаря, 59-річного сільського голову, розбійники залишили зв’язаним у будинку і покинули місце події.

Працівниками управління карного розшуку прикарпатської поліції зловмисника розшукали та затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (Розбій і умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомив начальник управління карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області полковник поліції Роман Чекмарьов: “Підозрюваним у вчиненні вказаного злочину, якого ми затримали у сусідній області, є 38-річний житель Прикарпаття. Сьогодні його арештували”.