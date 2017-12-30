Поліція виявила підпільні цехи, де шили ремені з логотипами відомих брендів

Товар спритники реалізовували на місцевих речових ринках та в мережі інтернет.

Як розповіли у прес-службі управління захисту економіки, перевірку здійснили після того, як до поліції зі скаргою звернувся один із мешканців Чернівців, пише Експрес.

Тож правоохоронці виявили пряжки, кліше для тиснення з логотипами світових брендів і вилучили 4,5 тисячі одиниць готової продукції.

Крім того, вилучено 1,2 тис. доларів США та 29 тис. грн.

За фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару розпочали кримінальне провадження.

Декілька місяців тому, до речі, викрили цех з пошиття одягу під маркою Adidas, а ще трохи раніше –цехи з виготовлення підроблених пральних порошків та мийних засобів.

АВТОР: Міла ПАВЧАК