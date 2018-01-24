Поліція спіймала зловмисника, який підпалював ліфти на Франківщині

Поліція Івано-Франківська встановила особу чоловіка, який ймовірно пошкодив більше 20-ти ліфтів у місті.
Про це повідомив під час оперативної наради поліцейський Андрій Іллійчук, інформує Фіртка.
На сьогоднішній день проводяться відповідні експертизи.
Як зазначив міський голова Руслан Марцінків, поліція отримає обіцяну премію у 100 тисяч гривень.
Як виявили поліцейські, палій – це колишній працівник ліфтового господарства. Чоловіка вже раніше ловили за крадіжку ліфтових катушок. Він відсидів майже два роки за ґратами.
Минулоріч у Франківську пошкодили близько 20-ліфтів. Тому, хто викриє паліїв, міська влала обіцяла 100 тисяч гривень.