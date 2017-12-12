На Франківщині продовжують підпалювати ліфти

З метою виявлення злочинної групи паліїв, міський голова Руслан Марцінків оголосив винагороду. Стартували із 50 тисяч гривень, проте, минулого тижня, суму збільшили удвічі. Таким чином особа, що впіймає злочинця отримає винагороду вже у 100 тис. грн.

Заступник міського голови Микола Вітенко наголосив, що такі дії збоку палія не тільки псує комунальне майно, але й загрожує життю тим, хто опиниться в кабіні під час “теракту”.