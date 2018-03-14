Похолодання та сніг: на Прикарпатті очікується погіршення погоди

За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови.

Про це повідомило Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Дзеркало Коломиї.

17 березня на Франківщині очікується сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см).

18 березня сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву 20-25 см).

Прогнозується зниження нічної температури до 10-16°.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.

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