Еколог з Прикарпаття розповів про підйом рівня води у місцевих річках

Незалежний еколог Володимир Красноштанов розповів про те, що незначний підйом рівня води у місцевих річках призвести до повені цього року.

Про це інформує Місто.

Володимир Красноштанов розповідає, що колись на території області було лише два паводки в рік — навесні (наприкінці травня, який був викликаний дощем) і восени. Саме осіннього паводку на Івано-Франківщині не було вже давно. Та й взагалі об’єм опадів за останні десять років зменшився на 60%, що може більше свідчити про “посушливий” клімат.

“В березні ніколи паводків не було, і були ще більші сніги. Через те, що впродовж останнього часу було не так багато опадів, підземні водоносні горизонти мали б прийняти цю воду. Я не бачу страху і сумніваюся, що зараз може щось підтоплюватися. Окрім того, наші меліоратори використали десятки і десятки мільйонів для покращення гідрологічного режиму, зробити греблі. Ми гребель вже “нагатили” від Говерли і до Чорного моря — стільки грошей пішло. При цьому говорити, що може статися якась стихія, це було б соромно для наших меліораторів, адже стільки коштів пішло на боротьбу з паводком”, — каже еколог.

На думку Володимира Красноштанова, навіть греблі не є найкращою ідеєю для убезпечення будинків від підтоплення.

“Будь-яка гребля — це втручання в життя ріки, це екологічно-шкідливий акт, ми робимо їй гірше. І для того, щоб зробити їй гірше, беруть гроші з екологічного фонду, так ніби допомагають екології. Якщо ми будуємо очисні споруди чи сміттєпереробний завод — є ефект, а в цьому випадку — ми жодного позитивного екологічного ефекту не отримуємо. Негативний є — ми втручаємося в ріку. От в Америці людям сказали, що селитися близько річки не можна, інакше ніхто не застрахує на випадок паводку. І вони не роблять там греблі, а хто збудував собі будинок ближче, ніж дозволено — сам вирішуватиме проблеми. Тому, от ці гроші, що йдуть з екологічного фонду на греблі якби якимось чином дати людям, щоб відійшли від ріки і будувалися дальше. А ми робимо навпаки — греблею звужуємо ріку”, — зазначає Володимир Красноштанов.

Також еколог додає, що підтоплення можливе і через людський фактор — люди скидають у річку різні стоки, щебінь, не говорячи вже про гілки, що є значною перепоною для руху води і може призвести до повені.