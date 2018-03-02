Почесною грамотою Верховної Ради України нагородять двох прикарпатців

Депутати обласної ради розглянули проект рішення “Про представлення до нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України”.

Мова йде про директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктора економічних наук, професора Гораль Ліліани Тарасівни та Салогуб Софії Антонівни – заступника голови Рогатинської районної організації “Спілка Чорнобиль”, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС 1- ої категорії, повідомляє Фіртка.

49 обранців проголосували за відповідні подання.

Крім того, аналогічне питання депутати розглянули щодо Гречанюка Петра Дмитровича, голови ТзОВ МЖК «Експрес-24», Заслуженого будівельника України та депутата Івано-Франківської обласної ради п’ятого та сьомого скликань.

Втім для подання його кандидатури у залі не вистачило голосів, лише 42 проголосували «за», рішення не прийняли.

Нагадаємо, що облрада виділила кошти на діагностику злоякісних пухлин.