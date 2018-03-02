Обласна рада виділила кошти на діагностику злоякісних новоутворень

Депутати внесли зміни до програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2017-2020 роки”.

Місто пише, що необхідність внесення змін до програми зумовлена ростом індексу споживчих цін та валютного (обмінного) курсу до іноземних валют, для проведення у 2018 році “перезарядки” джерела іонізуючого випромінювання дистанційного гама-терапевтичного апарату «АГАТ-Р1».

Окрім цього, потрібно провести поточний ремонт апарату магнітно-резонансної томографії і-Open 0,36 Т. Відтак, для виконання зазначених пунктів були виділені додаткові кошти.

Як зазначають чиновники, зміни до програми підвищать рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів населення області.

Додамо, загальний бюджет програми становить 39 872 000 гривень.

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