Початок липня зустріне прикарпатців короткочасними дощами

1 липня в Україні атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі та грози, місцями при грозах можливі шквали та град.

Опади найбільш ймовірні 1 липня у західних областях.

Температура повітря знизиться 1 липня на заході до 20-25 градусів тепла. На півдні та південному сході втримається спека 30-35 градусів вище нуля, інформує “Фіртка” з посиланням на Гідрометцентр.

В Івано-Франківську майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися.

Температура повітря відень прогріється до +23-25 градусів тепла, ввечері, до +20 вище нуля.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12 метрів за секунду.

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