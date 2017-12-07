Поблизу Коломиї у ДТП загинув чоловік, ще троє людей з різними травмами потрапили до лікарні

Поблизу Коломиї у ДТП загинув чоловік, ще троє людей з різними травмами...

Вчора між населеними пунктами Делятин та Добротів Надвірнянського району трапилась ДТП.

Про це інформує Управління з питань цивільного захисту, пише Дзеркало Коломиї.

62-річний водій автомобіля Audi A4 гр., житель Берегомет, Закарпатської області, на заокругленій ділянці проїзної частини допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини дороги та його перекидання.

Внаслідок ДТП водій від отриманих тілесних ушкоджень помер у Надвірнянській ЦРЛ.

Троє пасажирів з різними травмами доставлені в лікарню.