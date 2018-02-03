Пільговий проїзд у Коломиї: питання та відповіді

Ми зібрали усі питання, які найчастіше хвилюють коломийських пасажирів, щоб коломияни змогли відстоювати свої права і отримували кращі послуги з перевезення.

Про це йдеться на сайті Коломийської міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

1. До якого числа будуть діяти талони на пільговий проїзд у 2018 році?

Компенсаційні талони на пільговий проїзд у 2018 році діятимуть з дня їх видачі та до 31 грудня 2018 року.

2. Чи є обмеження у кількості пасажирів з талонами на маршруті?

Обмежень у кількості пасажирів з компенсаційними талонами на жодному міському маршруті немає, однак пасажири повинні пам’ятати що відповідно до даних техпаспортів пасажиромісткість транспортних засобів які курсують по місту складає 19-22 пасажирів.

3. Чи можна талон на пільговий проїзд передавати родичам чи знайомим, які не мають статуса пільговика? Чи може водій на пільговий рейс брати пасажирів без статусу пільговика?

Маршрутні автобуси з позначкою “Пільговий” здійснюють безкоштовне перевезення пасажирів як при пред’явленні відповідного посвідчення пільговика, так і згідно встановленого тарифу за разовий проїзд одного пасажира у міському сполучені (4 грн.)

Увага!

Перевізники міста зобов’язались розмістити інформаційні довідки, в яких надається:

– Перелік пільгових категорій громадян, які без обмежень здійснюють безкоштовний проїзд по місту;

– Розклад пільгових рейсів;

– Номер телефону безкоштовної гарячої лінії для зауважень і пропозицій.

Шановні коломияни, якщо такої інформації ви не побачили у доступному для читання місці в будь-якому з міських автобусів – запишіть номер рейсового автобусу та час поїздки та повідомте нам за номером 0800 50 3003 (безкоштовно).

Нагадаємо, майже 1300 коломиян вже отримали талони на пільговий проїзд.