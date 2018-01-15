Майже 1300 коломиян вже отримали талони на пільговий проїзд

У Коломиї триває видача талонів на пільговий проїзд для пенсіонерів.

У перші ж два дні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) звернулося 1291 коломиян, повідомляє Відділ інформаційної політики.

Всі отримали по 60 талонів на рік. Загалом у Коломиї 13180 коломиян мають право отримати пільгові талони.

Наразі через великий наплив людей у ЦНАПі можна застати черги і коломиянам доводиться зачекати 15-20 хвилин. Вже за тиждень ажіотаж мине, тому якщо ви не квапитесь із проїздом, радимо перечекати ці перші дні.

Що мати з собою для отримання талонів:

паспорт (посідчення особи)

довідку про інвалідність (за наявності)

Важливо!

Щодня у місті на кожному маршруті курсуватиме по 2 пільгових рейси (туди і назад), яким наші пільговики можуть пересуватися безоплатно, пред’явивши тільки пенсійне посвідчення.

Крім того 8 пільгових категорій мають право на необмежений безоплатний проїзд:

– інваліди І та ІІ групи, особи, які супроводжують інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого);

– інваліди війни та прирівняні до них особи;

– діти-інваліди;

– діти-сироти;

– діти, позбавлені батьківського піклування;

– члени сімей загиблих в АТО;

– учасники бойових дій;

– учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорії.