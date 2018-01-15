Майже 1300 коломиян вже отримали талони на пільговий проїзд

У Коломиї триває видача талонів на пільговий проїзд для пенсіонерів.
У перші ж два дні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) звернулося 1291 коломиян, повідомляє Відділ інформаційної політики.
Всі отримали по 60 талонів на рік. Загалом у Коломиї 13180 коломиян мають право отримати пільгові талони.
Наразі через великий наплив людей у ЦНАПі можна застати черги і коломиянам доводиться зачекати 15-20 хвилин. Вже за тиждень ажіотаж мине, тому якщо ви не квапитесь із проїздом, радимо перечекати ці перші дні.
Що мати з собою для отримання талонів:
паспорт (посідчення особи)
довідку про інвалідність (за наявності)
Важливо!
Щодня у місті на кожному маршруті курсуватиме по 2 пільгових рейси (туди і назад), яким наші пільговики можуть пересуватися безоплатно, пред’явивши тільки пенсійне посвідчення.
- – інваліди І та ІІ групи, особи, які супроводжують інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого);
- – інваліди війни та прирівняні до них особи;
- – діти-інваліди;
- – діти-сироти;
- – діти, позбавлені батьківського піклування;
- – члени сімей загиблих в АТО;
- – учасники бойових дій;
- – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорії.
“Також звертаємось до коломиян із проханням повідомляти диспетчерську службу міськради про випадки грубого, некоректного поводження водіїв або відмову вперевозити пільгові категорії”, – йдеться у повідомленні.
Безкоштовна гаряча лінія – 0800 50 3303.