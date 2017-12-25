Паводки, вітер та лавини: на Франківщині оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили на Прикарпатті штормове попередження.

25 грудня буде хмарно з проясненням. Вночі мокрий сніг з дощем, вдень дощ. На дорогах місцями ожеледиця, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Репортер.

Загалом по області вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі -2+3°, вдень 4-9° тепла, на високогір’ї вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу. Видимість на автошляхах 4-6 км. По місту: температура вночі -1+1°, вдень 6-8° тепла. Тиск – 736 мм рт/ст., вологість – 79 %, повідомляє управління з питань цивільного захисту.

Протягом доби 25 грудня по області та місту очікується посилення західного вітру 15-20м/с. У горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека ( ІІІ ступень). 24-26 грудня у зв’язку з відлигою та сніготаненням в басейнах Дністра та Прута очікується підйом рівнів води на 0,3-1,2 м.