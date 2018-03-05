Пам’ять Тараса Шевченка вшанують у Коломиї

З нагоди 204-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня у Коломиї вшановуватимуть його пам’ять.
НТК інформує , що 9 березня у Коломиї відбудуться наступні заходи:
– о 13:15 годині – панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на площі Відродження;
– о 14:00 годині – урочиста академія «Ми йдемо до тебе, наш Кобзарю, крізь століття!» в міському Палаці культури «Народний дім».
Відділ культури Коломийської міської ради запрошує мешканців та гостей міста долучитися до святкування річниці від дня народження Тараса Шевченка.