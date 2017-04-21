До п’яти років засудили жінку, яка вбила свого чоловіка на Верховинщині

Апеляційним судом Івано-Франківської області було переглянуто вирок Верховинського районного суду, яким громадянку, було засуджено до 6 років позбавлення волі за заподіяння своєму чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

При з’ясуванні обставин справи, судом першої інстанції було встановлено, що жінка перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з чоловіком, який теж перебував у стані сп’яніння, схопила зі столу кухонний ніж, яким нанесла чоловіку удар в лівий плечовий пояс, чим спричинила йому тілесні ушкодження, внаслідок яких чоловік помер, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Паралелі.

Захисник громадянки на вирок Верховинського районного суду подала апеляційну скаргу до Апеляційного суду Івано-Франківської області, в якій просила застосувати ст. ст. 69 (Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом), 75 (Звільнення від відбування покарання з випробуванням) КК України та звільнити її від відбування покарання.

За результатом розгляду апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції зменшив розмір покарання до 5 років позбавлення волі.