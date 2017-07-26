Оновлено перелік послуг, які надає ЦНАП у Коломиї

№ п/п Суб’єкт надання адміністративної послуги Назва адміністративної послуги

1 2 3

1 Відділ земельних відносин міської ради 1. Довідка про належність до членів особистого селянського господарства

2. Рішення міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки

3. Рішення міської ради про переоформлення договору оренди земельної ділянки

4. Рішення міської ради про надання дозволу на встановлення земельного сервітуту

5. Рішення міської ради про внесення змін до рішення

6. Рішення міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

7. Рішення міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового використання земельної ділянки

8. Рішення міської ради про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

9. Рішення міської ради про передачу земельної ділянки в суборенду

10. Рішення міської ради про надання дозволу на викуп земельної ділянки

11. Рішення міської ради про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

12. Рішення міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду

13. Рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового використання земельної ділянки

14. Рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок

15. Рішення міської ради про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок

16. Рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)

17. Рішення міської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)

18. Рішення міської ради про передачу земельної ділянки фізичним особам у власність/оренду

2 Відділ управління комунальним майном міської ради 1. Видача дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень

2. Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання

3. Видача ордеру на житлове приміщення

4. Виключення квартири з числа службового житла

5. Надання службового житла

6. Внесення в реєстр осіб, які мають право на доступне житло

7. Взяття громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання

8. Надання житлового приміщення громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання

9. Затвердження спільного рішення адміністрації та профспілкового комітету про надання житлового приміщення їх працівникам, які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи

10. Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи

3 Відділ інформаційної політики міської ради 1. Видача та обмін посвідчень членам Коломийської міськрайонної Станиці Братства ОУН-УПА Карпатського краю

2. Видача та обмін посвідчень членам Коломийської міськрайонної громадської організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів та репресованих

4 Відділ архітектури та містобудування міської ради 1. Присвоєння (уточнення) поштових адрес будівлям

2. Надання містобудівних умов та обмежень на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури та містобудування

3. Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки

4. Внесення змін в будівельний паспорт забудови земельної ділянки

5. Надання будівельного паспорту на реконструкцію житлового будинку та/або господарських споруд

6. Видача паспорту прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

7. Надання висновку про можливість розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

8. Дозвіл на розміщення пам’ятників (монументів) меморіальних дощок та пам’ятних знаків місцевого значення

9. Внесення змін в рішення Виконавчого комітету міської ради

10. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

11. Висновок про переведення садового будинку у житловий будинок

12. Довідка про зміну адресного номера

13. Погодження проекту вивіски

14. Довідка про відсутність будівництва на земельній ділянці

15. Надання висновку про зміну цільового призначення, чи надання у власність (оренду) земельної ділянки

16. Погодження кадастрового плану земельної ділянки

17. Продовження терміну дії паспорту прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

5 Коломийський центр туризму та дозвілля 1. Розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих заходів на строк проведення таких заходів у місті Коломиї.

6 Міськрайонне управління у Коломийському районі та м. Коломиї Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 1. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

3. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту з видачею витягу

4. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

5. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

6. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

7. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

8. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

10. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

11. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

12. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

13. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

14. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

15. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

16. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

17. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

7 Управління Держпродспо живслужби в м. Коломиї 1. Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

2. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

3. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

4. З видачі дозволу (санітарного поспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

5. З видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

8 Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС в Івано-Франківській області 1. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

9 Відділ державної реєстрації управління надання адміністратив них послуг міської ради 1. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

3. Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав

4. Надання інформації про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно

5. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно

6. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав

7. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

8. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

9. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

10. Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно

11. Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу)

12. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр)

13. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

14. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

15. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа

16. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

17. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі

18. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

19. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації

20. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

21. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі

22. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі

23. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

24. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

10 Відділ ведення реєстру територіальної громади управління надання адміністративних послуг міської ради 1. Реєстрація місця проживання особи

2. Реєстрація місця перебування особи

3. Зняття з реєстрації місця проживання

11 Коломийський районний відділ ДМС України в Івано-Франківській області 1. Вклеювання фотокартки при досягненні 25-45-річного віку

12 Відділ муніципальної інспекції міської ради 1. Видача дозволу на порушення благоустрою

13 Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області 1. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки

2. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

3. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

4. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

5. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

6. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації

7. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

8. Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

9. Державна реєстрація створення професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок

10. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

11. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок

12. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок

13. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок

14. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

15. Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

16. Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

17. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

18. Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

19. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

20. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

21. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

22. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

23. Державна реєстрація створення громадського об’єднання

24. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

25. Державна реєстрація про виділ громадського об’єднання

26. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання

27. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання

28. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

29. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

30. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації

31. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

32. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

33. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

34. Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

35. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

36. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

37. Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

38. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

39. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

40. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

41. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

42. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

43. Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

44. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

45. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

46. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

47. Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

48. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

49. Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

50. Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

14 Відділ з питань архітектурно-будівельного контролю міської ради 1. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

2. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта /про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

3. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт / будівельних робіт (у разі виявлення технічної помилки – описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки)

4. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

5. Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт / будівельних робіт (право на будівництво передано іншому замовникові; змінено осіб відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду; проведено коригування проектної документації в установленому порядку; виявлено технічну помилку)

6. Внесення змін у зареєстровану в установленому порядку декларацію щодо об`єкта, який належить до ІІІ категорії складності (клас наслідків (відповідальності СС2) (у разі виявлення технічної помилки – описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки; виявлення недостовірних даних)

7. Видача дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками)

8. Внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками)

9. Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками)

10. Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта / декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) /декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду (у разі виявлення технічної помилки – описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки; виявлення недостовірних даних)

11. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

12. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

13. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

15 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 1. Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

2. Призначення субсидій на закупівлю твердого палива та скрапленого газу

3. Призначення допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами

4. Призначення допомоги при народження дитини

5. Призначення допомоги на дітей одиноким матерям

6. Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку та піклування

7. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

8. Призначення щомісячної компенсації, що надається працездатним непрацюючим особам на догляд за перестарілими та інвалідами І групи

9. Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

10. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

11. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

12. Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

13. Призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

14. Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

15. Продовження строку дії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

16. Вклеювання нової фотокартки у посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення 14 річного віку

17. Надання пільг з оплати за комунальні послуги багатодітним сім’ям

18. Призначення допомоги при усиновленні дитини

19. Видача дублікату посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї у разі його втрати

20. Призначення надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

21. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям