Оновлено перелік послуг, які надає ЦНАП у Коломиї

Рішенням міської ради від 20 липня 2017 р. оновлено перелік послуг, які надає Центр надання адміністративних послуг у Коломиї.
Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Перелік адміністративних послуг,
які надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради
№ п/п
Суб’єкт надання адміністративної послуги
Назва адміністративної послуги
1
2
3
1
|Відділ земельних відносин міської ради
|1. Довідка про належність до членів особистого селянського господарства
|2. Рішення міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки
|3. Рішення міської ради про переоформлення договору оренди земельної ділянки
|4. Рішення міської ради про надання дозволу на встановлення земельного сервітуту
|5. Рішення міської ради про внесення змін до рішення
|6. Рішення міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
|7. Рішення міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового використання земельної ділянки
|8. Рішення міської ради про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
|9. Рішення міської ради про передачу земельної ділянки в суборенду
|10. Рішення міської ради про надання дозволу на викуп земельної ділянки
|11. Рішення міської ради про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки
|12. Рішення міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду
|13. Рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового використання земельної ділянки
|14. Рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок
|15. Рішення міської ради про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок
|16. Рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)
|17. Рішення міської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості)
|18. Рішення міської ради про передачу земельної ділянки фізичним особам у власність/оренду
2
|Відділ управління комунальним майном міської ради
|1. Видача дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень
|2. Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання
|3. Видача ордеру на житлове приміщення
|4. Виключення квартири з числа службового житла
|5. Надання службового житла
|6. Внесення в реєстр осіб, які мають право на доступне житло
|7. Взяття громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання
|8. Надання житлового приміщення громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання
|9. Затвердження спільного рішення адміністрації та профспілкового комітету про надання житлового приміщення їх працівникам, які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи
|10. Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи
3
|Відділ інформаційної політики міської ради
|1. Видача та обмін посвідчень членам Коломийської міськрайонної Станиці Братства ОУН-УПА Карпатського краю
|2. Видача та обмін посвідчень членам Коломийської міськрайонної громадської організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів та репресованих
4
|Відділ архітектури та містобудування міської ради
|1. Присвоєння (уточнення) поштових адрес будівлям
|2. Надання містобудівних умов та обмежень на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури та містобудування
|3. Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки
|4. Внесення змін в будівельний паспорт забудови земельної ділянки
|5. Надання будівельного паспорту на реконструкцію житлового будинку та/або господарських споруд
|6. Видача паспорту прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
|7. Надання висновку про можливість розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
|8. Дозвіл на розміщення пам’ятників (монументів) меморіальних дощок та пам’ятних знаків місцевого значення
|9. Внесення змін в рішення Виконавчого комітету міської ради
|10. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
|11. Висновок про переведення садового будинку у житловий будинок
|12. Довідка про зміну адресного номера
|13. Погодження проекту вивіски
|14. Довідка про відсутність будівництва на земельній ділянці
|15. Надання висновку про зміну цільового призначення, чи надання у власність (оренду) земельної ділянки
|16. Погодження кадастрового плану земельної ділянки
|17. Продовження терміну дії паспорту прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
5
|Коломийський центр туризму та дозвілля
|1. Розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих заходів на строк проведення таких заходів у місті Коломиї.
6
|Міськрайонне управління у Коломийському районі та м. Коломиї Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області
|1. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
|2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
|3. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту з видачею витягу
|4. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу
|5. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
|6. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
|7. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
|8. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
|9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
|10. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
|11. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
|12. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру
|13. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
|14. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
|15. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
|16. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
|17. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення
7
|Управління Держпродспо живслужби в м. Коломиї
|1. Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження
|2. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
|3. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин
|4. З видачі дозволу (санітарного поспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
|5. З видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання
8
|Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС в Івано-Франківській області
|1. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
9
|Відділ державної реєстрації управління надання адміністратив них послуг міської ради
|1. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
|2. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
|3. Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав
|4. Надання інформації про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно
|5. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно
|6. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав
|7. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно
|8. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав
|9. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно
|10. Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно
|11. Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу)
|12. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр)
|13. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи
|14. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту
|15. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
|16. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи
|17. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі
|18. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи
|19. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації
|20. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
|21. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі
|22. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі
|23. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
|24. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
10
|Відділ ведення реєстру територіальної громади управління надання адміністративних послуг міської ради
|1. Реєстрація місця проживання особи
|2. Реєстрація місця перебування особи
|3. Зняття з реєстрації місця проживання
11
|Коломийський районний відділ ДМС України в Івано-Франківській області
|1. Вклеювання фотокартки при досягненні 25-45-річного віку
12
|Відділ муніципальної інспекції міської ради
|1. Видача дозволу на порушення благоустрою
13
|Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області
|1. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки
|2. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
|3. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
|4. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
|5. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
|6. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
|7. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
|8. Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|9. Державна реєстрація створення професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок
|10. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
|11. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок
|12. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок
|13. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок
|14. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації
|15. Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|16. Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
|17. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
|18. Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
|19. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
|20. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації
|21. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації
|22. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|23. Державна реєстрація створення громадського об’єднання
|24. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
|25. Державна реєстрація про виділ громадського об’єднання
|26. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання
|27. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання
|28. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання
|29. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації
|30. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації
|31. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання
|32. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
|33. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання
|34. Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|35. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії
|36. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|37. Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії
|38. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
|39. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації
|40. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
|41. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|42. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
|43. Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
|44. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|45. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
|46. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
|47. Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання
|48. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду
|49. Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|50. Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду
14
|Відділ з питань архітектурно-будівельного контролю міської ради
|1. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт
|2. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта /про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
|3. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт / будівельних робіт (у разі виявлення технічної помилки – описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки)
|4. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
|5. Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт / будівельних робіт (право на будівництво передано іншому замовникові; змінено осіб відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду; проведено коригування проектної документації в установленому порядку; виявлено технічну помилку)
|6. Внесення змін у зареєстровану в установленому порядку декларацію щодо об`єкта, який належить до ІІІ категорії складності (клас наслідків (відповідальності СС2) (у разі виявлення технічної помилки – описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки; виявлення недостовірних даних)
|7. Видача дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками)
|8. Внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками)
|9. Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками)
|10. Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта / декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) /декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду (у разі виявлення технічної помилки – описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки; виявлення недостовірних даних)
|11. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
|12. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
|13. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
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|Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
|1. Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
|2. Призначення субсидій на закупівлю твердого палива та скрапленого газу
|3. Призначення допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами
|4. Призначення допомоги при народження дитини
|5. Призначення допомоги на дітей одиноким матерям
|6. Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку та піклування
|7. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
|8. Призначення щомісячної компенсації, що надається працездатним непрацюючим особам на догляд за перестарілими та інвалідами І групи
|9. Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
|10. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам
|11. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
|12. Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
|13. Призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
|14. Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї
|15. Продовження строку дії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї
|16. Вклеювання нової фотокартки у посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення 14 річного віку
|17. Надання пільг з оплати за комунальні послуги багатодітним сім’ям
|18. Призначення допомоги при усиновленні дитини
|19. Видача дублікату посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї у разі його втрати
|20. Призначення надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами
|21. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
|22. Прийняття заяви щодо виплати частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання