Онкохворій Юлії Дмитренок з Прикарпаття терміново потрібна допомога на лікування

У Юлії Дмитренок з Івано-Франківська стався рецидив гострої мієлоїдної лейкемії (рак крові).

Дівчину у критичному стані відвезли до Польщі. Там лікарі Юлю не прийняли, тож вона змушена була їхати до Чехії.

Про це повідомили на сторінці Konyk Help у Facebook, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Клініка в чеському місті дала відповідь. Вони беруть Юлю на лікування, яке треба проводити Негайно.

Юля починає першу хіміотерапію, ліки для якої дуже дорогі – 20 тис. євро (всього 20 таблеток по 1000 євро кожна).

Після цього Юля пройде другу хіміотерапію – високодозову, вартість якої ще вища.

Лише після цих двох хіміотерапій Юлі буде можливо провести пересадку кісткового мозку. Ціна – приблизно 100 тис. євро.

Таке лікування – єдиний шанс зберегти життя Юлі. Та коштів катастрофічно не вистачає.

Просимо усіх небайдужих людей допомогти. Тут дійсно грає роль кожна гривня! Юля вже так довго бореться з хворобою. І цей шанс для неї справді єдиний”, – йдеться у дописі.

Реквізити:

Номер телефону мами Юлії:

+380 50 222 8144; +38 098 921 6329 – Дмитренок Ірина.

Номер карткового рахунку (ПриватБанк): 5168 7573 2026 9246

Одержувач: Дмитренок Ірина Богданівна (Dmytrenok Iryna)

Для того, щоб перерахувати кошти з іноземних країн для допомоги Юлі, можна:

1) перерахувати кошти на рахунок у доларах (USD)

5167 9856 6002 9166

2) перерахувати кошти на рахунок у євро (EUR)

5167 9856 6002 9174

Нагадаємо, в жовтні у Коломиї пройшов благодійний тур на підтримку онкохворої Юлії Дмитренок. ВІДЕО+ФОТО.