Ольга Сумська показала фото з відпочинку в Карпатах

Українська зірка Ольга Сумська показала, як проводить відпустку.

На сторінці у соцмережі Сумська виклала декілька фото, зроблених на підйомнику у Буковелі, пише ТСН.

Як з’ясувалося, Ольга разом з донькою Анною та чоловіком Віталієм Борисюком влаштували собі новорічні канікули на гірськолижному курорті.

Цікаво, що навіть під час відпочинку акторка не розлучається з українською символікою. Так, кататися на лижах Сумська вирушила у лижному шоломі, прикрашеному українською хусткою.

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