Ольга Слоньовська прибула до Коломиї з “Упольованим поколінням”

Письменниця привезла на зустріч зі студентами Коломийського коледжу доволі грубенький том під назвою “Упольоване покоління”, охарактеризувавши його як “книжку, кращу від “Дівчинки на кулі”, тут два романи по 60 гривень”. У такому аж ніяк не академічному тоні Ольга Слоньовська й провела своє спілкування з молодіжною аудиторією, якій цей тон явно подобався.

Правда, перш ніж дочекатися безпосередньо самої репрезентації літературної новинки, аудиторія мала нагоду почути керівника видавництва “Український пріоритет” Володимира Шовкошитного. Тобто видавництва, в якому вийшло “Упольоване покоління”. Але не тільки воно, звичайно.

Розповідаючи про коло авторів “Українського пріоритету”, колишній народний депутат В. Шовкошитний наголосив зосібна на дослідженні Олександра Фадєєва “Долітописна історія України”.

Судячи з його слів, норманська теорія походження Русі — це “вигадка москалів, літописець Нестор такого не писав”. Відомі нам скіфи — це посттрипільці, предки українців, тоді як предки москалів — андрофаги, себто людожери. І вся індоєвропейська група народів завдячує генам трипільців, а в сиву давнину на нинішній українській території було не два, а цілих три моря, третє було на Поліссі. І Батий нізащо не завоював би Київ, якби не потужний землетрус…

Ольга Слоньовська подій сивої давнини не торкалася, докторові філологічних наук з Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника розходилося передусім у проблемах сьогоднішнього дня. Чимало з цих проблем, на її переконання, є наслідком невміння народу зробити правильний вибір між “мати” і “бути”.

Українці, пояснювала письменниця, частіше вибирають “мати” — добробут, матеріальне. Тоді як раціональніші народи віддають перевагу “бути” — почуватися паном становища. А стосовно книжки, яку привезла з собою, то радила розпочинати читати її в суботу. Тільки так, мовляв, читач не буде вимушений перериватися на буденні клопоти й збереже душевну рівновагу.

Поважних гостей щиро вітали в актовій залі педколеджу голова міськрайонного товариства “Просвіта” Василь Глаголюк, керівник міського осередку Конгресу української інтелігенції Ольга Руданець, а директор коледжу Валерій Ковтун вручив Ользі Слоньовській і В. Шовкошитному відзнаки “Почесний студент коледжу”.

Михайло ГЕРМАНЮК

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