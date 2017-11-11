Нові підприємства, великі гроші і добрі відносини з владою. Про що звітував мер Коломиї

Нові підприємства, великі гроші і добрі відносини з владою. Про що звітував...

10 листопада у Народному домі відбувся вже традиційний річний звіт міського голови. Ігор Слюзар розповідав про нові підприємства, великі гроші у бюджеті, хороші відносини з обласною та центральною владою.

Розпочав свій звіт міський голова оптимістично. Хоча, каже, є і помилки, але приводів для оптимізму набагато більше. За словами міського голови, 2017 рік став в історії Коломиї унікальним. Вперше за всю історію незалежної України у місті було збудоване нове велике промислове підприємство. Мова, звичайно, про німецького гіганта “Леоні”, що запустив виробництво на 800 робочих місць. Наступного року підприємство розпочне зводити другу чергу потужностей, що збільшить кількість працюючих до 4000.

Ще одним унікальним досягненням 2017 року, за словами Ігоря Слюзара, є залучення рекордної суми грошей із державного бюджету. Мова про майже 150 мільйонів гривень, і це при тому, що бюджет розвитку міста – 50 мільйонів.

Ці кошти було чи буде спрямовано на нову поліклініку, очисні споруди, будівництво дамби, капітальний ремонт вулиці Атаманюка-Старицького, будівництво басейну, спортивного залу для природничо-математичного ліцею та притулку для бездомних собак.

Ці рекордні для Коломиї кошти були залучені завдяки депутатам Верховної Ради Андрію Іванчуку та Юрію Тимошенку, а також представникам Коломиї в обласній раді.

Загалом мер похвалився добрими відносинам і плідною співпрацею як з Верховною Радою, так і з обласною.

Ще одним важливим досягненням міста у 2017 році було прийняття стратегії розвитку Коломиї до 2017 року.

Це вдалося зробити у співпраці із канадською організацією ПРОМІС. У документі було визначено два головних напрямки розвитку міста – промисловість та туризм.

Міський голова повідомив, що вже цього року місто почало жити за тими принципами, які закладені у стратегії. Зокрема, говорячи про промислову сферу, був відкритий згаданий нами завод “Леоні”, а також повернувся до ідеї будівництва заводу у Коломиї деревообробний гігант “Швайгофер”.

Якщо все піде згідно з планом, то вже у наступному році вони розпочнуть роботи по монтажу заводу. А от сміттєпереробного заводу, про який так довго говорилося, не буде. Тепер про це можна казати з впевненістю.

За словами міського очільника, підприємство збудують на території району або області. Про це ніби є попередня домовленість із міськими головами Івано-Франківська, Надвірної та Снятина.

Що стосується іншого магістрального напрямку розвитку міста – туризму, то у цій галузі було, зокрема, відремонтовано приміщення КП “Центр розвитку туризму”, оголошено конкурс на кращу екскурсію містом із призовим фондом 5000 гривень. Створено два промоційні відеоролики про Коломию, проведено святкові ярмарки.

Ще одним предметом гордості для мера є робота ЦНАПу. За 2017 рік цей орган, який переїхав з Ратуші на Привокзальну, надав 55000 послуг. За ці надані послуги до міського бюджету надійшло 2 мільйони гривень. На сьогодні через ЦНАП надається 187 послуг, що на 30 більше, ніж минулого року.

З наступного року міська влада планує налагодити у ЦНАПі ще й видачу паспортів внутрішнього користування.

Згадав Ігор Слюзар і за міжнародну співпрацю. Окрім спільно розробленої із ПРОМІСом стратегії розвитку Коломиї, у цій царині було здійснено ще низку проектів. Зокрема, це спільний проект ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.

У цьому проекті загалом взяло участь 18 ОСББ, які налічують 26 багатоповерхових будинків на загальну суму 5.4 мільйона гривень. За ці кошти зроблені капітальні ремонти будинків.

Ще одним міжнародним проектом є “Безпечне місто”. В його рамках на вулицях Коломиї вже встановлено 32 відеокамери, а зараз триває монтаж камер другої черги.

На цьому міський голова свій виступ завершив, і настала черга запитань від мешканців міста.

Найбільше людей цікавили питання ремонту доріг, тротуарів та міжбудинкових проїздів. Особливо гостро стояло питання жахливого стану міжбудинкових доріг на вулиці Сахарова.

Були також негативні відгуки щодо перевезення пільгових категорій пасажирів та ціни на проїзд у міських маршрутках. Також говорилося про необґрунтованість тарифів на обслуговування комунальних будинків.

Декілька разів порушували питання необхідності прийняття Статуту міста Коломиї.

Після цього на запитання присутніх відповіли профільні заступники, і на цьому зустріч закінчилася.

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