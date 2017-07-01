Нещасний випадок у Яремчі. Двоє чоловіків впали з риштування, один загинув на місці

Нещасний випадок у Яремчі. Двоє чоловіків впали з риштування, один загинув на...

Трагедія трапилася у Яремчі, коли працівники оздоблювали димохід будівлі котельні одного з місцевих готелів.

Двоє чоловіків впали з риштування, інформують в Управлінні НС Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок цього від отриманих травм на місці події загинув 36-річний житель Львівської області, а 34-річний житель Миколаївської обл. з травмами, у важкому стані госпіталізований до Івано-Франківської ОКЛ.

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