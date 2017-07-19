Неповнолітню майже тиждень троє чоловіків утримували у сексуальному рабстві. ФОТО

Дівчину споювали алкоголем і залякували.

У Києві правоохоронці врятували неповнолітню дівчину, яку шість днів утримували у квартирі троє дорослих і

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

“Людина благає про допомогу на вулиці Миколи Закревського – виклик про це патрульним надійшов 18 липня, близько 17-ї години”, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, місцевий мешканець вийшов із дочкою на прогулянку, коли з 8 поверху почали падати записки з проханням викликати правоохоронців.

Патрульним, які прибули на місце виклику, авто записок розповіла, що їй майже 16 років, вона приїхала з Житомирської області працювати нянею за оголошенням із соцмереж.

“Тут мене зустріли 2 жінок, привели до цієї квартири. Згодом сюди прийшов ще якийсь чоловік. Вони втрьох били мене, примушували пити алкоголь, тягали за волосся й залякували. Щовечора возили до чоловіків та примушували займатись проституцією. Відібрали всі речі. Змусили по телефону брехати матері, що я знайшла роботу і в мене все гаразд”, – додала вона.

Поліцейські негайно визволили з квартири перелякану дівчину, в якої на тілі були синці та передали її слідчо-оперативній групі.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваних у злочинах проти дівчини. Наразі слідчі встановлюють усі подробиці інциденту.

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