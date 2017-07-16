Троє чоловіків на Прикарпатті намагалися зґвалтувати жінку — їх затримали патрульні

Вчора до патрульних поступив виклик, що троє невідомих тягнуть нетверезу жінку за ріг будинку по вулиці Мазепи в Івано-Франківську.

Разом із швидкою допомогою патрульні прибули на місце та побачили жінку, що була непритомною та до пояса оголеною.

Про це КУРСу повідомив речник патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак.

Медики констатували, що жінка перебуває в стані сильного алкогольного сп’яніння. Свідки вказали на осіб, що тягли жінку, – всіх трьох затримано та передано слідчим.

Жінку швидка допомога забрала в обласний наркологічний диспансер.