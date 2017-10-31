Небайдужих просять допомогти маленькій Діанці з Прикарпаття побороти важку хворобу

Дев’ятирічна Діанка Шпакович з села Петранка, що на Рожнятівщині вже п’ять років бореться з пухлиною над правою ниркою.

Після 12 блоків хіміотерапії і пересадки кісткового мозку хвороба поверталася 2 рази. Зараз у дівчинки знову рецидив. Про це повідомляють у БФ “Ти-Ангел” , інформує Бліц інфо

31 серпня вночі Діанка поскаржилась на біль у спині, мама, запідозривши щось лихе, спочатку пішла на перший дзвоник до старшого сина, а потім з донею подалася до Івано-Франківська здавати аналізи. Підозри підтвердились, тож зараз Діаночка пройшла 2 блок хіміотерапії.

“Вона тримається, і хоч аналізи падають, дитина гідно протистоїть раку. Наша маленька героїня уже стільки натерпілася, що все стерпить. Тож, ми змушені їй допомогти. У дівчинки є великі шанси на одужання, але на це потрібні великі кошти. Вона має пройти ще 6 блоків хіміотерапії, таблетовану хімію і, наприкінці ще слід ввести дуже дорогий препарат, який допоможе забути нарешті про цю страшну нейробластому. Але “Дінутуксімаб” коштує 40 тис євро. Діанка Шпакович, врешті, має видужати”, – пишуть волонтери Благодійного фонду.