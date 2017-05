Названо переможців музичної премії Grammy 2017

У лос-анджелеському Стейплс-центрі відбулася урочиста церемонія нагородження престижною американською музичною премією Grammy 2017.

Її головними тріумфаторами стали британська виконавиця Адель і рок-співак Девід Боуї, який помер в січні минулого року, про що зазначається на офіційному сайті премії, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Корреспондент.

Адель була визнана найкращою в чотирьох категоріях: “Альбом року”, “Пісня року”, “Найкращий запис” і “Найкраще сольне виконання”. При цьому її головна суперниця – співачка Бейонсе – була нагороджена тільки двома нагородами “За найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики” і “Найкраще музичне відео”.

Звання найкращого нового виконавця отримав Chance the Rapper. Також йогоальбом “Coloring Book” був удостоєний нагороди в номінації “Найкращий альбом у стилі реп”.

Найкращою композицією в стилі реп була названа пісня “Hotline Bling” (Дрейк і Пол Джеффріс).

Найкраща пісня поп-групи -“Stressed Out”, Twenty One Pilots.

Найкращий традиційний вокальний поп-Альбом “Summertime” (Willie Nelson Sings Gershwin).

Найкраща танцювальна музика – “Do not Let Me Down”. Найкращий танцювальний альбом – “Skin” (Flume).

Найкраща рок-пісня – “Blackstar” покійного Девіда Боуї. Вона ж отримала “Греммі” в номінації “Найкраще рок-виконання”. Боуї також були присуджені премії в номінаціях “Найкращий альбом альтернативної музики” і як художньому директору в номінації “Найкраще оформлення запису”.

Найкращий рок-Альбом “Tell Me I’m Pretty” (Cage the Elephant). Найкраща композиція в стилі метал – “Dystopia” (Megadeth).

Найкраща світова музика – альбом “Sing Me Home” (Йо Йо Ма і The Silk Road Ensemble).

Найкраща пісня в стилі ритм-н-блюз – “Lake by the Ocean” (Хід Девід і Максвелл). Найкращий альбом у стилі ритм-н-блюз – “Lalah Hathaway Live” (Лала Хатауей).

Найкраща пісня в стилі кантрі – “Humble and Kind” (Лорі Маккенна і Тім Макгрю). Найкращий альбом у стилі кантрі – “A Sailor’s Guide to Earth” (Стерджен Сімпсон).

Найкращий джазовий вокальний альбом – “Take Me to the Alley” (Грегорі Портер). Найкращий джазовий інструментальний альбом – “Country for Old Men” (Джон Скофілд). Найкращий альбом латиноамериканського джазу – “Tribute to Irakere: Live in Marciac” (Чучо Вальдес).

Найкращий латиноамериканський поп-альбом – “Un Besito Mas” (Jesse & Joy). Найкращий фолк-альбом “Undercurrent” (Сера Джароз). Найкращий альбом у стилі реггі – “Ziggy Marley” (Зіггі Марлі).

Найкращий альбом у стилі нью-ейдж – “White Sun II” (White Sun).