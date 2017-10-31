Назвали тип посуду, який не радять використовувати вчені

Фахівці зі США вивчили технології, які використовуються в процесі виробництва кухонного посуду.

Вчені встановили, що посуд з антипригарним покриттям збільшує ризик розвитку раку, пише Радіо Максимум.

Крім того, такий посуд негативно впливає на імунну та репродуктивну системи.

Загрозу для здоров’я представляє тефлонове покриття, що містить небезпечну перфтороктанову кислоту.

Це з’ясувалося ще в 2006 році, коли керівництво компанії DuPont, що займалася виготовленням виробів з тефлоновим покриттям, звинуватили в приховуванні звітів про якість продукції, що випускається. Внаслідок цього виробництво закрилося.

Попри те, що трапилося, перфтороктанову кислоту стали використовувати інші компанії. За словами експертів, вона діє на організм так само, як свинець або азбест.

Щоб знизити ризик негативних наслідків, фахівці рекомендують відмовитися від виробів з тефлоновим покриттям на користь посуду з нержавіючої сталі або чавуну.

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