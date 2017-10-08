Назвали 10 найкращих смартфонів для фотозйомки

Фахівці ресурсу DxOMark, якому довіряють мільйони професійних фотографів з усього світу, оновив свій рейтинг найкращих камерофонів.

Якщо ви хочете стати мобільним фотографом – сміливо беріть один із цих смартфонів, повідомляє Радіо Максимум.

Google Pixel 2

Google Pixel 2

Зауважимо, що це найсвіжіший смартфон у рейтингу. Його презентували буквально кілька днів тому. По-перше, він не має подвійного модуля основної камери, але це не стало на заваді. Камера має 12 Мп та сенсор площею 1/2,6 дюйма. Об’єктив може похизуватися діафрагмою f / 1,8. Крім того, камера має технологію автофокусування Dual Pixel та оптичну стабілізацію.

Оцінка експертів: 98 зі 100 балів.

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy Note8

Флагманський смартфон від Samsung має подвійний модуль основної камери по 12 Мп кожен. Об’єктиви два: ширококутний на 26 мм з діафрагмою f / 1,7 та портретний на 52 мм з f / 2,4.

Оцінка експертів: 94 зі 100 балів.

Apple iPhone 8 Plus

Смартфон, який прийшов на заміну iPhone 7 Plus. Ті ж два модулі: ширококутний і портретний. Щоправда, тут дуже багато попрацювали над софтом і апаратною складовою, відповідно гаджет отримав портретний режим, покращену систему розпізнавання обличчя та тіла, а також розумну технологію Portrait Lightning.

Оцінка експертів: 94 зі 100 балів.

Apple iPhone 8 та iPhone 8 Plus

Apple iPhone 8

Усе те ж, що і в 8 Plus, але без портретного об’єктива, а відтак – без розмиття заднього плану.

Оцінка експертів: 92 зі 100 балів.

Google Pixel

Google Pixel

Не дивно, що торік цей смартфон називали найкращим камерофоном на Android. Відповідно, фанати “зеленого робота” мали можливість робити чудові фото без потреби купувати для цього окрему камеру. Зазначимо, що в ньому вперше використовується HDR+, що неабияк впливає на якість фото.

Оцінка експертів: 90 зі 100 балів.

HTC U11

HTC U11

Протягом тривалого часу він перебував у рейтингу поруч із Google Pixel та iPhone 7 Plus. Серед особливостей можна відзначити Pro-режим із можливістю виставляти витримку до 32 секунд, що дозволяє робити неймовірні фото вночі.

Оцінка експертів: 90 зі 100 балів.

Apple iPhone 7 Plus

Apple iPhone 7 Plus

Торішній “яблучний” флагман буквально перевернув розуміння про мобільну фотографію. Користувачі отримали можливість робити круті художні фото за допомогою свого смартфона. Ширококутний і портретний об’єктиви все вирішують.

Оцінка експертів: 88 зі 100 балів.

Apple iPhone 7

Apple iPhone 7

Світлосильний об’єктив, новий алгоритм обробки фотографії та зручність зйомки. Все це зробило iPhone 7 не менш улюбленим серед користувачів продукції Apple.

Оцінка експертів: 85 зі 100 балів.

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ Premium

Отут ми маємо перший у світі смартфон, який знімає slow motion зі швидкістю 960 кадрів на секунду. Мабуть, вперше у флагмані Sony встановлена пристойна камера. Зауважимо, що більшість виробників використовують в своїх гаджетах камери японської компанії, і роблять вони це більш ніж успішно.

Оцінка експертів: 83 зі 100 балів.

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge

О, так! Цьому смартфону два роки, але це зовсім не означає, що пора його списувати з рахунків. Єдине, що засмучує – відсутність пристрою на вітринах крамниць. Він міг похизуватися Dual Pixel, який був притаманний дзеркальним камерам. Не варто забувати й про діафрагму f / 1,9 та оптичну стабілізацію.

Оцінка експертів: 82 зі 100 балів.

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