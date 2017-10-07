Apple дозволив Uber шпигувати за власниками iPhone, – експерти

Apple надала Uber дозвіл приховано стежити за власниками iPhone.

До таких висновків дійшли експерти з безпеки, повідомляє Укрінформ з посиланням на видання ZDNet.

За їхніми словами, мобільний додаток Uber мав доступ до закритих приватних даних користувачів iPhone.

Один із експертів, Уїлл Страфач, визначив, що Uber виявилася єдиною сторонньою компанією, якій Apple надала такі безпрецедентні можливості.

Інший експерт, Лука Тодеско, назвав подібну співпрацю між двома компаніями “надзвичайно небезпечною”.

Раніше газета The New York Times писала, що Uber використовувала доступ до унікальних ідентифікаторів iPhone для того, щоби боротися з недобросовісними водіями.

Застосунок міг відстежувати власників “яблучних” смартфонів навіть після видалення додатка Uber чи скидання налаштувань iPhone до заводських установок.

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