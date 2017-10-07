Samsung випустить смартфон, що гнеться

Компанія Samsung збирається випустити смартфон Galaxy X, що гнеться, вже на початку майбутнього року.
Про це повідомляє Телеграф з посиланням на Phone Arena.
При цьому новинка вийде обмеженим накладом.
Очікується, що презентація смартфону відбудеться у рамках конференції CES в Лас-Вегасі.
Також повідомляється, що гаджет поступить в продаж тільки в Південній Кореї, в кількості приблизно 100 тисяч екземплярів.
Це буде пробний крок для компанії, який, у разі успіху, дасть основу через рік вийти з вдосконаленим продуктом на міжнародний ринок.