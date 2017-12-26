Науковці переконують, що люди із зайвою вагою спокійніші

Зайву вагу зазвичай сприймають як очевидний ризик для здоров’я людини.

Не заперечуючи того, що усе повинно бути в міру, науковці з британського Університету Бристоля наполягають – люди із зайвою вагою не мають різких емоційних перепадів, йдеться на The Independent.

Під керівництвом дослідників Луїз Міллард та Джорджа Дейві Сміта науковці проаналізували дані генетичної бази UK Biobank, де міститься інформація про 500 тисяч британців віком від 37 до 73 років.

Учені переконують, що люди із більшими показниками індексу маси тіла (ІМТ) мають вищий тиск крові у судинах, можуть потерпати від діабету і переживають статеве дозрівання раніше.

Разом із тим, фахівці дійшли висновку, що люди із зайвою вагою в цілому спокійніші.

“Люди із генетичною схильністю до більш високих показників ІМТ дуже рідко визнавали себе нервовими особистостями чи переживали сильну емоційну напругу”, – розповідають автори розробки.

Висновки колег підтверджує дієтологиня Даша Ніколлс, додаючи, що люди, які обмежують себе у споживанні певних продуктів, піддаються різним перепадам емоцій.

Згідно із даними британської Національної служби охорони здоров’я, у 2014 році 58% жінок та 65% чоловіків у країні мали ожиріння, а до 2016 року загальний показник зріс на 26%.