Нацполіція впроваджує проект із протидії булінгу у навчальних закладах

Залякування, знущання, побиття, псування майна – це не дії злочинців, а те, що відбувається серед учнів у школах.

Сьогодні всі ці поняття об’єднує один “новомодний” термін – булінг. Саме тому Управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України разом з Українським інститутом дослідження екстремізму розпочали спільний проект із протидії булінгу – “Маю право бути собою”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Випадки цькування серед учнів завжди були частиною взаємовідносин школярів, однак зараз вони стають дедалі помітнішими. На жаль, це не проблема однієї дитини чи одного навчального закладу. Булінг – це психологічна катастрофа, яка існує багато років і з кожним роком набирає все більших масштабів, приймає більш сучасні форми (кібербулінг) та стає жорстокішою. Діти можуть не просто обізвати свого однолітка, жартівливо штурхнути чи помалювати йому зошит. На жаль, сьогодні булінг – це набагато серйозніша проблема.

Так, одним із найяскравіших прикладів булінгу стало побиття дівчатами-підлітками двох своїх одноліток. Інші підлітки в той час стояли поруч і не втручалися в конфлікт, а навпаки, підбивали школярок і знімали все на відео. Дівчат врятувало тільки те, що пенсіонерка побачила це та викликала поліцію.

В Івано-Франківську учня школи побили за те, що він колись заступився за свого сусіда. Його заманили у двір школи і побили, використовуючи кастет. В цьому випадку підлітки не побоялися навіть батька хлопчика, який намагався сам розібратися з ними. Підлітки накинулися на чоловіка і почали бити його. Батька з сином врятували патрульні, які проїжджали повз.

Відтак проект “Маю право бути собою” було розпочато після написання статті “Проблема булінгу очима підлітка”. Її автором став активіст учнівського самоврядування, учень 9-го класу – Павло Шатило. Цей хлопець зайняв небайдужу позицію щодо булінгу не лише у власній школі, він готовий підняти це питання на національний рівень разом з ювенальною поліцією та Інститутом дослідження екстремізму. Саме тому Павло разом з однолітками провів анонімне Інтернет-анкетування на тему “Чи знайоме вам поняття булінг?”. Як виявилось, 52% підлітків навіть не усвідомлювали, що є таке поняття та така проблема, але вони були учасниками цього негативного явища, а на запитання: “Чи ставали ви особисто жертвою насилля?”, 31% відсоток респондентів відповіли “Так”, 69% – “Ні”.

Отримавши такі результати опитування, працівники Управління ювенальної превенції ДПД НПУ вирішили провести захід на тему: “Стоп булінг!”. Зокрема, під час бесіди зі школярами поліцейські надали дієві поради, до кого потрібно звернутись по допомогу у випадку насилля. Крім того, правоохоронці розповіли підліткам про те, як захиститися від булінгу. Зокрема, поліцейські наочно продемонстрували, як запобігти випадкам агресії серед дітей та роз’яснили, що учинення протиправних дій відносно своїх однолітків має правові наслідки.