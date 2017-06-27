Національний банк заявив про хакерську атаку на декілька банків

У Національному банку України попереджають банки та інших учасників фінансового сектору про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом.

Про це повідомляє прес-служба НБУ, пише Укрінформ.

“Національний банк України попередив банки та інших учасників фінансового сектору про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом на декілька українських банків, а також на деякі підприємства комерційного та державного секторів, що відбувається сьогодні“, – йдеться в повідомленні.

У регуляторі зазначають, що в результаті таких кібератак ці банки мають складності з обслуговуванням клієнтів та здійсненням банківських операцій. Наразі у фінансовому секторі посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам усіх учасників фінансового ринку.

Національний банк упевнений, що захист банківської інфраструктури від шахрайських дій в кіберпросторі організовано належним чином, а спроби кібератак на інформаційні системи банків будуть нейтралізовані.

В Ощадбанку на тлі сьогоднішньої хакерської атаки на ряд банків мусили вдатися до обмеження функціоналу послуг, що надаються клієнтам, повідомляє прес-служба банку.