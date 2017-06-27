Національний банк заявив про хакерську атаку на декілька банків

У Національному банку України попереджають банки та інших учасників фінансового сектору про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом.
Про це повідомляє прес-служба НБУ, пише Укрінформ.
“Національний банк України попередив банки та інших учасників фінансового сектору про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом на декілька українських банків, а також на деякі підприємства комерційного та державного секторів, що відбувається сьогодні“, – йдеться в повідомленні.
У регуляторі зазначають, що в результаті таких кібератак ці банки мають складності з обслуговуванням клієнтів та здійсненням банківських операцій. Наразі у фінансовому секторі посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам усіх учасників фінансового ринку.
Національний банк упевнений, що захист банківської інфраструктури від шахрайських дій в кіберпросторі організовано належним чином, а спроби кібератак на інформаційні системи банків будуть нейтралізовані.
В Ощадбанку на тлі сьогоднішньої хакерської атаки на ряд банків мусили вдатися до обмеження функціоналу послуг, що надаються клієнтам, повідомляє прес-служба банку.
“Сьогодні, 27 червня, низка українських компаній та банків зазнали хакерської атаки. Внаслідок цього Ощадбанк на виконання регламентів безпеки та захисту інформації був вимушений вдатися до обмеження функціоналу послуг, що надаються клієнтам. Банк перепрошує за незручності, що виникли внаслідок форс-мажорних подій і гарантує конфіденційність та збереження даних клієнтів“, – йдеться в повідомленні.
У банку відзначають, що клієнти Ощадбанку наразі можуть скористатися банкоматами інших банківських установ, для клієнтів-пенсіонерів ця послуга є безкоштовною. Веб- та мобайл-банкінг Ощад 24/7, а також операції з картками здійснюються у нормальному режимі. Відділення банку працюватимуть сьогодні у режимі консультацій.
Служби банку у взаємодії з НБУ докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення доступу до всіх сервісів банку.
Про завершення цих робіт у банку обіцяють додатково повідомити.
Нагадаємо, через потенційну кібератаку “Прикарпаттяобленерго” тимчасово не обслуговує клієнтів.