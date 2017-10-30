Національне антикорупційне бюро провело обшуки в першого заступника прокурора Франківщини

У суботу, 28 жовтня, Національне антикорупційне бюро (далі – НАБУ) проводило обшуки в першого заступника прокурора Івано-Франківської області Торованина Володимира.

Офіційно прокуратура підтверджує факт обшуків детективами НАБУ, в суботу, у службовому кабінеті першого заступника прокурора області. Причини і результати, кажуть, слід питати в НАБУ, пише МІСТО.

За інсайдерською інформацією, обшуки були й в будинку Володимира Торованина в Яремче.

МІСТО звернулося з запитом до НАБУ, оскільки по телефону ситуацію вони не коментують.

Довідково

Торованин Володимир Дмитрович

старший радник юстиції

перший заступник прокурора Івано-Франківської області

Народився 19 квітня 1965 року в с. Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Одружений, має двох синів. Закінчив Українську державну юридичну академію.

Стаж роботи в органах прокуратури – понад 19 років.

Розпочав свою трудову діяльність в органах прокуратури України з посади стажиста та помічника прокурора м.Яремче. В подальшому працював на різних прокурорсько-слідчих посадах, у тому числі заступника прокурора м. Івано-Франківська, начальника відділу прокуратури області.

З березня 2014 року – перший заступник прокурора Івано-Франківської області.

Неодноразово заохочувався Генеральним прокурором України та прокурором Івано-Франківської області.