Наполеглива продавчиня з Коломийщини спачує штрафи за вуличну торгівлю і далі продає

Стихійна торгівля є однією з найбільших проблем в Івано-Франківську і борються з нею вже не один рік. До прикладу, неподалік автобусної зупинки навпроти готелю “Надія” вже декілька місяців продає овочі та фрукти жителька Коломийського району. Жінка чудово розуміє, що порушує правила, та це її не зупиняє.

Їй неодноразово виписували штраф через складений протокол працівниками Муніципальної інспекції з благоустрою, проте вона оплачує його і продовжує продавати, пише МІСТО.

“Кожного разу я сплачую штраф – одного разу 500 грн, іншого — 700. Мені все одно, де стояти — на базарі і продавати поряд з конкурентами чи тут. Навіть, якщо мені виписують штраф, в мене є свої клієнти і мені тут вигідно.”

Муніципальній інспекції з благоустрою, нормативними актами не передбачена максимальна кількість штрафів за “торгівлю з рук”.

Спочатку працівники Муніципальної інспекції дають попередження і просять людей забрати продукти. Після цього, якщо людина не слухає зауваження, складається адмінпротокол, який направляють на розгляд адмінкомісії, яка вирішує чи накладати на людину штраф, і на яку суму. Відтак, одну і ту ж людину можна “штрафувати” хоч кожен день.

Зазначимо, що для фізичних осіб мінімальний штраф за стихійну торгівлю становить 340 грн, максимальний — 1360. Якщо за перше правопорушення адмінкомісія може дати мінімальний штраф, то в майбутньому сума штрафу збільшується.