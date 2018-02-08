“Нам ніколи не соромно”, – чиновник приїхав у Коломию відкривати кімнату, відремонтовану волонтерками за власний кошт

“Нам ніколи не соромно”, – чиновник приїхав у Коломию відкривати кімнату, відремонтовану...

Дві коломиянки відремонтували ігрову кімнату Коломийського будинку-інтернату.

Дівчата не чекали підтримки від влади, а просто взялися до роботи.

Благодійниць підтримали небайдужі.

Усього за два тижні Уляні Топорковій та Марині Гаврилюк вдалося змінили все.

Сіра кімната інтернату перетворилася на яскраве, світле і практичне приміщення для ігор та вживання їжі.

Мить офіційного святкового відкриття відтерміновує директорка закладу, бо каже, варто зачекати Віталія Яворського – виконуючого обов’язки директора обласного департаменту соціальної політики. Керівниця Коломийського інтернату пропонує йому перетнути святкову стрічку.

До слова, а ні посадовець, а ні департамент ні копійкою не доклалися до якісного і красивого ремонту.

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