“Нам ніколи не соромно”, – чиновник приїхав у Коломию відкривати кімнату, відремонтовану волонтерками за власний кошт

Дві коломиянки відремонтували ігрову кімнату Коломийського будинку-інтернату.
Дівчата не чекали підтримки від влади, а просто взялися до роботи.
Благодійниць підтримали небайдужі.
Усього за два тижні Уляні Топорковій та Марині Гаврилюк вдалося змінили все.
Сіра кімната інтернату перетворилася на яскраве, світле і практичне приміщення для ігор та вживання їжі.
Мить офіційного святкового відкриття відтерміновує директорка закладу, бо каже, варто зачекати Віталія Яворського – виконуючого обов’язки директора обласного департаменту соціальної політики. Керівниця Коломийського інтернату пропонує йому перетнути святкову стрічку.
До слова, а ні посадовець, а ні департамент ні копійкою не доклалися до якісного і красивого ремонту.
Далі в сюжеті НТК.