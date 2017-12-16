Надмірну пристрасть до селфі можна вважати хворобою, – психологи

Непереборне бажання робити селфі й публікувати їх у соцмережах – це психічне захворювання, вважають індійські психологи.

Дослідження було опубліковане в журналі International Journal of Mental Health and Addiction, повідомляє Еспресо.

Термін “селфітіс” уперше з’явився в повідомленні на сайті вигаданих новин, проте тепер дослідники дійшли висновку, що пристрасть до селфі дійсно можна вважати хворобою. Використовуючи дані, зібрані при роботі з групою з 200 учасників, вони розробили шкалу, по якій можна оцінити тягу людини робити селфі від 1 до 100. Далі вони протестували її на 400 добровольцях.

Тест на залежність від селфі включає 20 тверджень на кшталт “Я почуваю себе популярнішим, коли викладаю селфі” і “Коли я не викладаю селфі, я почуваю себе відірваним від своїх однолітків”.

Небезпечною стадією розладу автори роботи вважають випадки, коли людина робить селфі до трьох разів на день, але не публікує їх в соцмережах. Після того, як людина починає публікувати селфі, настає гостра фаза захворювання. І, нарешті, хронічний селфітіс – цей стан, при якому людина відчуває неконтрольовану потребу постійно публікувати селфі і робить це більше шести разів на день.

Типовий пацієнт з селфітіс – це людина, що прагне притягнути до себе увагу, страждає від невпевненості в собі. Вона сподівається, що публікація селфі дозволить їй поліпшити своє соціальне положення і відчути себе частиною колективу. Учені сподіваються, що визнання тяги до селфі реальним захворюванням дозволить краще досліджувати це відхилення і знайти способи допомогти тим, хто страждають від нього.

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