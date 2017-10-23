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На Західній Україні знайшли підземну нарколабораторію, розміром з футбольне поле. ВІДЕО

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В селі Ліски на Тернопільщині знайшли таємну лабораторії. В теплицях вирощували хризантеми, а під ними — дещо інші “квіти”.

В селі кажуть, що територія була закрита та обгороджена, ніхто з місцевих туди не заходив. Працювали теж іногородні.

Don Yapon

Як зазначають правоохоронці, наркотики відправляв у країни ЄС. На слід вийшли польські правоохоронці.

Сусіди зазначають, що такі “квіти” тут вирощували 10 років.

Більше в сюжеті ТРК “Україна”.

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