На Західній Україні знайшли підземну нарколабораторію, розміром з футбольне поле. ВІДЕО

В селі кажуть, що територія була закрита та обгороджена, ніхто з місцевих туди не заходив. Працювали теж іногородні.

Як зазначають правоохоронці, наркотики відправляв у країни ЄС. На слід вийшли польські правоохоронці.

Сусіди зазначають, що такі “квіти” тут вирощували 10 років.

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