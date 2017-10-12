СБУ затримала ще одного співорганізатора нарколабораторії на Прикарпатті

СБУ спільно з поліцією затримали жителя Івано-Франківська, який перебував у розшуку за організацію виготовлення амфетаміну на Прикарпатті.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Як відомо, наприкінці серпня 2016-ого СБУ ліквідувала нарколабораторію у Богородчанському районі. На місці нарковиробництва вилучено психотропи, лабораторне обладнання, зброю.

У лютому 2017 року оперативники затримали одного зі співорганізаторів у Львові. Другий співорганізатор був затриманий вчора у Харкові.

Наразі п’ятеро членів злочинного наркоугрупування перебувають під арештом. Ще двоє оголошені у загальнодержавний розшук та невдовзі будуть затримані.

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