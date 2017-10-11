На Західній Україні від менінгіту померла трирічна дитина

Трирічна дитина померла на Львівщині від менінгіту. Трагедія сталась у місті Дрогобич ще минулої суботи, 7 жовтня, втім, про це стало відомо лише сьогодні.

Місцеві мешканці обурені, що лікарі не повідомили про цей випадок одразу. Адже менінгококова інфекція дуже підступна. Інколи хвороба розвивається настільки швидко, що може вбити людину за кілька годин, повідомляє 24 канал.

Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, особливо захворюваність зростає у холодну пору року. Убезпечитися від хвороби можна за допомогою щеплення. Утім, воно не є обов’язковим. Тому вакцина платна і коштує в межах 900 гривень.

Після інкубаційного періоду може минути 10 днів. Людина не має жодних клінічних симптомів і не відчуває захворювання, але інфікувати оточуючих таким чином вона може. Це може бути звичайний нежить, може бути менінгіт із запаленням оболонки головного мозку. А може бути, напевно, найважча хвороба – менінгококовий сепсис. Це коли збудник потрапляє в кров і заноситься в різні органи,

– зазначила головна епідеміологиня Львівської області Наталія Тімко.