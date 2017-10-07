На Західній Україні довели провину медиків у смерті 12-річного пацієнта. ВІДЕО

На Львівщині медиків Жидачівської районної лікарні визнали причетними до смерті 12-річного хлопчика.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Це чи не унікальний випадок у сучасній українській медицині, адже клініко-експертній комісії вдалося довести лікарську помилку.

Фахівці встановили: лікарі поставили неправильний діагноз та проявили недбалість.

У червні цього року 12-річний Роман Кулак з Тернополя відпочивав у бабусі на Львівщині, аж раптом йому стало зле.

Хлопчика шпиталізували до районної лікарні. Там його добу лікували від отруєння та теплового удару. І тільки коли дитину привезли до обласного центру, виявилося – у хлопця заворот кишківника. Лікарі врятувати дитину не змогли.

Оголошені висновки комісії тепер передадуть до поліції, а також до Міністерства охорони здоров’я.

