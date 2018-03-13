На Тисмениччині працюють рятувальні служби

В Тисменицькому районі працює мобільна група в складі представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації та управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області щодо запобігання надзвичайній ситуації.

Слід відзначити, що станом на 18:00 13 березня підтоплень житлових та господарських будівель в Тисменицькому районі не зареєстровано, проте все ще існує така загроза. Сили та засоби цивільного захисту області готові до оперативного залучення та надання допомоги місцевому населенню, пише Бріз.

“Внаслідок накладання на інтенсивне сніготанення невеликих опадів у вигляді дощу на території Івано-Франківської області 12-13 березня відбулись підйоми рівнів води, а саме – на річках басейну Дністра 1 – 40 см за добу, на річках басейну Прута 4 – 28 см за добу. На р. Ворона – м. Тисмениця рівень води становить 459 см, що перевищує відмітку підтоплення населених пунктів на 14 см”, – повідомив начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Володимир Стебницький.

Нагадаємо, що на Прикарпатті суттєво піднявся рівень води.