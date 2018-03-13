На Франківщині суттєво піднялася вода у річках. ФОТО

Внаслідок танення снігу на території Франківщини 12 березня відбулись підйоми рівнів на річках басейну Дністра до 1,68 м, на річках басейну Прута до 0,92 м над передпаводковими.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС області, пише Дзеркало Коломиї.

Також спостерігається підйом рівня води в річці Вороні у Тисмениці, який на 8:00 13 березня становить 450 см, що складає досягнення відмітки початкового підтоплення.

На даний час у Тисмениці на перехресті вулиць Пшениківська та Федьковича відбувається переливання води через дорогу (15-20 см), але існує об’їзд по вулиці Федьковича.

Станом на 8:00 13 березня підтоплень житлових та господарських будівель в Тисменицькому районі не зареєстровано.

Ситуація перебуває на особливому контролі Управління ДСНС в області.