На Тернопільщину з Ватикану привезли Нерукотворний образ Ісуса Христа

Священицька місія 12 лютого привезла з Ватикану до Тернопільщини унікальну християнську святиню – Нерукотворний образ Ісуса Христа з Едесси або Мандиліон.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ця, одна із найбільших християнських святинь світу, перебуватиме на Тернопільщині 10 днів. Спочатку вона чотири дні перебуватиме у духовному центрі в Зарваниці, пізніше – у кафедральному соборі Тернополя”, – сказав один з керівників місії отець Володимир Фірман.

За словами священнослужителя, з огляду на те, що святиню прагнуть побачити паломники з інших міст України, доступ до ікони буде цілодобовим. Сам же образ покритий спеціальним броньованим склом, але з огляду на безпеку, святиню не дозволено ані фотографувати, ані фільмувати.

Нагадаємо, Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя. Науковці розглядають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів. Цей образ є особливою реліквією для християн. Він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, Зображення з Едесси або Мандиліон, що у перекладі означає “обрус”. Реліквія – найстаріше зображення обличчя Ісуса Христа.

Нині цей Нерукотворний образ Господній зберігається у Папській захристії Сикстинської Капелли у Ватикані. Перебування святині на Тернопільщини – це, починаючи з 1870 року, третій раз, коли Нерукотворний Спас дають для Богопочитання у храмі, і другий раз, коли Ватикан дозволив прикладатися до реліквії.

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