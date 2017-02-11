Чудотворна ікона Матері Божої Ласкавої врятувала прикарпатку від раку

Чудотворна ікона Матері Божої Ласкавої Станиславівської продовжує творити дива.

Чергове свідчення про зцілення надіслав настоятель храму Св. Івана Хрестителя, в якому знаходиться ікона, отець Володимир Вінтонів, повідомляють Франківчани.

Цього разу молитва біля чудотворного образа допомогла франківчанці пережити страшний діагноз і відвернути рак.

Наводимо повний текст свідчення:

До слова, як повідомив отець Володимир, через великий наплив паломників до Чудотворного образа, вже з наступного четверга, 16 лютого, у храмі богослужіння за дар зцілення проходитимуть і в обідній час – о 12.00.

Адреса:

храм св. Івана Христителя вул. Микитинецька, м.Івано-Франківськ

доїхати можна автобусом №26 а, тел.: 067-28-28-258.

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