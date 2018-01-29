На Сумщині під час полювання застрелили місцевого чиновника

У неділю, 28 січня, в Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.

Підозрюваний у вбивстві – приватний підприємець Сергій Коваленко, пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Станіслав Речинський, повідомляє УНІАН.

За його словами, всього на полюванні разом з єгерем було 9 осіб, полювали на кабана.

“Підозрюваний стріляв вздовж номерів, що є грубим порушенням правил полювання. А ще більш диким є те, що він стріляв картеччю. Що суворо заборонено на всій території України. Плюс, зараз не сезон полювання на кабана. Ну, і склад “мисливців” показовий. Чиновник райдержадміністрації, прокурор, мент-економіст й приватні підприємці. Шкода, що картеч вбила тільки одного”, – йдеться у повідомленні Речинського.

Журналіст задається питаннями, чому єгер не перешкодив багатоепізодному порушенню законодавства і брав у ньому участь, чому прокурор, поліцейський і чиновник адміністрації брали участь у цьому злочині.

“І як ви думаєте, при такій тісній дружбі, чи буде прокурор бачити якісь порушення в діях чиновників райадміністрації? У діях поліцейського? Чи підприємці, які брали участь у спільному полюванні, дотримувалися законодавства України, чи ні, сподіваючись на допомогу друзів із полювання? Або ці незаконні полювання – це міні-випадок кругової поруки? Коли всі замазані у злочинах і тому один одного завжди будуть покривати?” – зазначив він.

Раніше в поліції заявляли, що кваліфікують подію як нещасний випадок.

Про остаточну кваліфікацію обіцяють повідомити пізніше.