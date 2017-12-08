На сесії обласної ради влаштували штовханину з поліцією. Деталі інциденту

Після завершення другої перерви в роботі сесії Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич зробив чергову спробу продовжити роботу.

Однак на його заклик активісти, які виступають проти будівництва спорткомплексу на Шухевича, вкотре звернулися з закликом зняти це питання з порядку денного, пише Місто.

Ми проти, аби діючий стадіон забудовували спортивною ареною. Забудовуйте “Рух”, – сказав депутат міськради Віталій Мерінов.

Сич сказав, що ніхто не буде тиснути на роботу обласної ради. Після цього блокувальники трибуни почали скандувати “Ганьба”, у залі почалася штовханина з поліцейськими, відбулася бійка між активістом Михайлом Бойчуком (“Хіміком”) і патрульними.

У підсумку Олександр Сич прийняв рішення перенести конфліктне питання на друге пленарне засідання , яке відбудеться 22 грудня, та виніс таку пропозицію на голосування депутатів.

Депутатам все ж таки вдалось проголосувати і питання перенесли на наступне пленарне засідання. Також Олександр Сич зобов`язав свого заступника Сергія Басараба провести громадські слухання з цього питання.

Відтак, активісти звільнили трибуну. Роботу сесії облради продовжено.

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