Марія Ткачук поскаржилася на керівництво Івано-Франківської облради та заявила, що складе мандат

Сьогодні, 29 листопада, в Івано-Франківському окружному адміністративному суді продовжили розгляд позову представниці “Самопомочі” Марії Ткачук до голови обласної ради Олександра Сича.

Після завершення засідання Марія Ткачук заявила, що не збирається воювати за депутатство, оскільки місце у такій обласній раді їй не потрібне, пише ГК.

“Я заявляю, що, як тільки отримаю картку для голосування, одразу ж напишу заяву про складення депутатських повноважень. Мандат у такій обласній раді, де свідомо прикриваються порушення закону, мені не потрібен. Вважаю керівництво цього органу нечесним і таким, яке не представляє інтереси своєї громади”, – заявила Марія Ткачук.

Вона також додала, що депутати-сумісники діють з порушенням закону і мають усвідомити, що є люди, які за це їх покарають, та звинуватила обласну виборчу комісію в порушеннях.

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